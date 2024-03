JD Sports Fashion Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Sports Fashion":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Jd Sports Fashion wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der aktuell bei 60,64 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 40,08 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bewertet die Aktie als "Schlecht". Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionen in sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie hin, weshalb unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", was zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier führt. Dies entspricht auch den qualifizierten Analysen des letzten Monats, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führen. Die abgegebenen Kursziele der Analysten lassen darauf schließen, dass die Aktie um 684,56 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Jd Sports Fashion somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.