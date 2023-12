JD Sports Fashion Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Sports Fashion":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jd Sports Fashion bei 172,5 GBP liegt, was einer Entfernung von +15,79 Prozent vom GD200 (148,98 GBP) entspricht. Dies signalisiert eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 144,9 GBP. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei +19,05 Prozent liegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jd Sports Fashion liegt der RSI7 aktuell bei 34,63 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Jd Sports Fashion überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Jd Sports Fashion-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Jd Sports Fashion in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In den vergangenen vier Wochen wurde bei Jd Sports Fashion eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.