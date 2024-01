JD Sports Fashion Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "JD Sports Fashion":

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Jd Sports Fashion Aktie auf sozialen Medien signalisieren laut Experten ein positives Bild. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen zu dem Unternehmen geäußert. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Die Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Jd Sports Fashion als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 77,93, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 40,17 aufweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert insgesamt das Ranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jd Sports Fashion auf 149,04 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 160,6 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,76 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 149,59 GBP, was eine Distanz von +7,36 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Jd Sports Fashion Aktie somit die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Jd Sports Fashion Aktie somit ein "Gut"-Rating.