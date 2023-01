JDC Group Tochter erwirbt wesentliche Teile der Top Ten Gruppe

Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100 Prozent-Tochter der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37), hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile der Top Ten Investment-Vermittlungs AG sowie der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH (zusammen: Top Ten Financial Network Gruppe) unterzeichnet. Die rund 50 Mitarbeiter bieten Dienstleistungen im Bereich der Investmentberatung, der Vermögensverwaltung sowie dem Fondsmanagement an. Mit eigenen Softwarelösungen administriert Top Ten über 2 Mrd. EUR Investmentbestand für ca. 1.000 Vermittler im Netzwerk und erwirtschaftet damit einen weitgehend wiederkehrenden Umsatz von rund 20 Mio. EUR.

Der Abschluss der Transaktion wird aufgrund des regulatorisch notwendigen Inhaberkontrollverfahrens für Mitte 2023 erwartet. Über den Kaufpreis und sonstige Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Die JDC Group hat sich in den vergangenen Jahren stark auf den Bereich Versicherungen konzentriert und sich zu einem marktführenden Digitalisierungsdienstleister im Versicherungsbereich entwickelt. Diese Positionierung möchte JDC weiter ausbauen. Mit dem Erwerb der wesentlichen Teile der Top Ten Gruppe will die JDC zusätzlich ihren Investmentfokus schärfen. Die dazu notwendige technische Plattform gehört nach Abschluss der Transaktion nun auch zum Portfolio der JDC Group. JDC kann damit ihren bestehenden Kunden weitere technische Angebote in den Bereichen Vermögensverwaltung, Haftungsdachlösungen und Label-Fonds anbieten.

„Trotz der Erfolge im Versicherungsbereich hat JDC den Investmentbereich nie aus den Augen verloren. Mit dem Erwerb der Top Ten ergänzen wir unser Software-Portfolio nun hervorragend und wollen in der Investmentsparte wieder angreifen“ freut sich Ralph Konrad, Vorstand der JDC Group AG. „Top Ten ist mit ihren Assets und technischen Kapazitäten im Investment Geschäft eine ideale Ergänzung für uns. Außerdem sind aufgrund der Überschneidungen im Geschäftsmodell relevante Synergie-Effekte möglich. Die JDC Plattform wird damit für unsere Kunden noch attraktiver“.

„Für mich ist der Erwerb der Top Ten etwas ganz Besonderes”, ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group: “Top Ten ist vor über 25 Jahren als Abspaltung der 10 besten Berater der Dr. Jung & Partner GmbH entstanden, die nun integraler Teil der Jung, DMS & Cie. AG ist. Nun kommt die Familie wieder zusammen und ist mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Entwicklungen stärker als je zuvor. Unseren bestehenden JDC-Partnern werden wir viele neue Services im Bereich Investment und Vermögensverwaltung anbieten und den Top Ten Partnern im Gegenzug die marktführende JDC-Versicherungsplattform.“

Martin Wanders, Vorstandsvorsitzender der Top Ten sieht mit dieser Nachfolgeregelung für die Partner im Netzwerk sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ideale Lösung. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem personellen, organisatorischen und technischen Know how in den nächsten Jahren die erfolgreiche JDC Entwicklung gerade in der Vermögensverwaltung mit gestalten können“.