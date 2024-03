JDC Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Finanzanalyse des Unternehmens Jdc zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jdc derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,54 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jdc-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 30 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Jdc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,2 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +39,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Jdc um 38,7 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jdc bei 1472 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Jdc aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.