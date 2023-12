JDC Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Jdc zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Finanzbranche eine Rendite von 47,2 Prozent, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Kapitalmärkte-Branche von 7,66 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Jdc mit 39,54 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Jdc-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde insbesondere über die positiven Themen rund um Jdc diskutiert, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jdc-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 von 79,31 ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 von 41,18 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentaler Basis wird Jdc im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 184,11, was einem Abstand von 260 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,19 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.