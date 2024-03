JDC Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Jdc-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Jdc-Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Jdc-Aktie von 22,5 EUR eine Entfernung von +22,15 Prozent vom GD200 (18,42 EUR) und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 20,65 EUR auf, was einem Abstand von +8,96 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell einen Wert von 1472,93 auf, was 1868 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Jdc-Aktie und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 89,47 Punkte, was darauf hinweist, dass die Jdc-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,78, was bedeutet, dass die Jdc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Jdc-Aktie aufgrund dieser Punkte als "Schlecht" bewertet.