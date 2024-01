JDC Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Jdc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 17,62 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,5 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,67 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,75 EUR, was einer Distanz von +9,86 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Jdc-Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was positiv bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität zeigt an, dass das Unternehmen verstärkt Aufmerksamkeit erfährt. Daher erhält die Jdc-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Jdc-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 82,14, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 38,82 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jdc im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,75 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Branchendurchschnitt von 5,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.