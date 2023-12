JC Finance, Tax Interconnect Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jc Finance & Tax Interconnect beträgt das aktuelle KGV 28, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,6 CNH weicht um +1,16 Prozent vom aktuellen Kurs (8,7 CNH) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 9,02 CNH weist mit einer Abweichung von -3,55 Prozent auf einen ähnlichen Wert hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Jc Finance & Tax Interconnect im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,87 Prozent erzielt, was 6,74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Aktien aus der Branche "Maschinen" liegt die Rendite des Unternehmens mit 6,78 Prozent über dem Durchschnitt von 0,09 Prozent. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.