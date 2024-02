JCU Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Greencore Group":

Die technische Analyse der Jcu-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3468,12 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4090 JPY liegt, was einer Abweichung von +17,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3765,4 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +8,62 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Jcu-Aktie einen Wert von 23,33 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, und einen Wert von 36,86 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Jcu-Aktie in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Jcu-Aktie festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Jcu-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.