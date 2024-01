JCG Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Public liegt bei 7,96, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" liegt. Dies entspricht einem Abstand von 43 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie von Public über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Daher wird sie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist in den vergangenen Wochen insgesamt neutral. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Public-Aktie mit -19,5 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,81 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -11,05 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Public-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.