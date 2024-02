JCG Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Argan":

Die Anleger-Stimmung hinsichtlich der Aktie von Public ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Public zeigt aktuell ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI beträgt 41,18 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 67,5 liegt. Beide Werte deuten auf "Neutral" hin.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Public mit 93,4 eine Unterbewertung aus. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" liegt das KGV um 1126 Prozent höher, was auf eine schlechte Bewertung aus fundamentaler Sicht hindeutet.

Das Sentiment und Buzz in Bezug auf Public haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder die Stimmung noch die Anzahl der Diskussionen weisen signifikante Unterschiede auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend kann Public aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, des RSI sowie des Sentiments und Buzz insgesamt mit "Neutral" bewertet werden.