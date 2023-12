JCG Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Public liegt derzeit bei 7,83 und übertrifft den Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) um 38 Prozent, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Daher wird Public auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Public liegt momentan bei 85,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Public für diesen Punkt unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Public-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,03 Prozent erzielt, was 5,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,91 Prozent, wobei Public aktuell 8,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Public in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Public zeigt keine wesentliche Abweichung vom Normalen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.