JCG Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den letzten Wochen wurde bei Public keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung bei Public in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt thematisiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Public zeigt ebenfalls neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 67,5) signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Public auf Basis der heutigen Notierungen als 1126 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bewertet. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.