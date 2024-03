JCG Aktie: Alles kein Problem!

Die Public-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,77 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,27 HKD, was einem Unterschied von -28,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,3 HKD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs mit -2,31 Prozent Unterschied ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Public-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -12,73 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von -31,2 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -13,75 Prozent hatte, liegt Public um 30,17 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der Public liegt bei 46,15, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Public-Aktie in den genannten Kategorien eine durchweg "Neutral"-Einstufung.