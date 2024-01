JB Hunt Transport Services Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jb Hunt Transport Services liegt derzeit bei 19,41, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,49 liegt und die Aktie unterbewertet erscheinen lässt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 183,36 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 189,97 USD liegt, was einer Abweichung von +3,6 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 185,31 USD weist eine Abweichung von +2,51 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutlich verbesserte Stimmung für Jb Hunt Transport Services in den sozialen Medien. Dies spiegelt sich auch in einer erhöhten Diskussionsstärke der Aktie wider. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 93,66, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,71, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".