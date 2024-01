JB Hunt Transport Services Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse der Jb Hunt Transport Services zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 183,87 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 191,11 USD, was einem Abstand von +3,94 Prozent entspricht und die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 187,22 USD angenommen, was einer Differenz von +2,08 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Jb Hunt Transport Services in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Jb Hunt Transport Services mit 14,22 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 1236 Prozent. Auch im Branchenvergleich zur "Straße und Schiene"-Branche liegt die Rendite von Jb Hunt Transport Services mit 2,72 Prozent über dem Durchschnitt von 11,5 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 7 mal die Einschätzung Gut, 6 mal die Einschätzung Neutral und 1 mal das Rating Schlecht vergeben wurden, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 191,11 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -0,24 Prozent und ein mittleres Kursziel von 190,64 USD, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.