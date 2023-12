JB Hunt Transport Services Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Aktie von Jb Hunt Transport Services wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Jb Hunt Transport Services. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 190,64 USD, was einem Abwärtspotential von -5,5 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Jb Hunt Transport Services eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In technischer Hinsicht wird die Jb Hunt Transport Services derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 181,82 USD, während der Kurs der Aktie (201,73 USD) um +10,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft, mit einer Abweichung von +10,88 Prozent.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Jb Hunt Transport Services aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 19,41 als "günstig" bezeichnet. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Straße und Schiene" von 27.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jb Hunt Transport Services liegt bei 14,04, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 26 weist auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".