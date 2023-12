JB Hunt Transport Services Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Analystenbewertung für die Aktie von Jb Hunt Transport Services zeigt, dass von insgesamt 14 Analystenmeinungen sieben als "Gut", sechs als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft werden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Jb Hunt Transport Services. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 190,64 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -4,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (198,86 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Jb Hunt Transport Services somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jb Hunt Transport Services derzeit bei 182,03 USD verläuft. Dies wird als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 198,86 USD lag und somit einen Abstand von +9,25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 182,68 USD liegt, ergibt sich ebenfalls ein positiver Abstand von +8,86 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt ebenfalls positive Signale. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine "Gut"-Einschätzung hin, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Jb Hunt Transport Services für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.