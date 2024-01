JB Hunt Transport Services Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Jb Hunt Transport Services-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 182,91 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 199,74 USD liegt damit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +9,2 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (183,99 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber, mit einer Abweichung von +8,56 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Jb Hunt Transport Services-Aktie ist neutral, mit 7 positiven, 6 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 190,64 USD, was eine erwartete Performance von -4,55 Prozent bedeutet. Demnach wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Jb Hunt Transport Services-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 14,36 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -0,14 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Aktie 134,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Jb Hunt Transport Services-Aktie eine Dividendenrendite von 0,96 % auf, was 4,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".