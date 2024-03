JB Hunt Transport Services Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Jb Hunt Transport Services eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Jb Hunt Transport Services daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Jb Hunt Transport Services von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie der Jb Hunt Transport Services langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 6 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertung vorhanden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 190 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 19,41 und liegt mit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Jb Hunt Transport Services auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Jb Hunt Transport Services als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jb Hunt Transport Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,12 und für den RSI25 von 66,28, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Insgesamt wird daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators vergeben.