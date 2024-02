JB Hi-Fi-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "JB Hi-Fi":

Anleger: Die Stimmung der Anleger zu Jb Hi-fi ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was auf eine positive Diskussion hinweist, während negative Diskussionen nicht registriert wurden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind die Themen, die die Anleger interessieren, hauptsächlich positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jb Hi-fi liegt bei 47,64 AUD, während der aktuelle Kurs 64,02 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +34,38 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 54,74 AUD, was einer Distanz von +16,95 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jb Hi-fi beträgt derzeit 17,65 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Jb Hi-fi insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern und damit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Jb Hi-fi wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.