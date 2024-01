JB Hi-Fi Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI für Jb Hi-fi liegt bei 43,79 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 24,18, was eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Jb Hi-fi zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Jb Hi-fi auf 45,81 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 52,77 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 48,64 AUD, was einer Distanz von +8,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Jb Hi-fi veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".