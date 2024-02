JB Foods Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Jb Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -4,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Jb Foods eine Outperformance von +16,78 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Jb Foods 17,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Jb Foods ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jb Foods von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jb Foods mit einem Wert von 6,22 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 296,89, was einen Abstand von 98 Prozent bedeutet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jb Foods derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 4,38 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,38 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".