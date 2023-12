JBS Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Jbs S- betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,71 Punkte, was bedeutet, dass Jbs S- momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,5 an, dass Jbs S- weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Bei der Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Jbs S- investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,91 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jbs S- mit einem Wert von 44,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird auch hier die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

