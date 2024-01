JBS Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz um die Aktie von Jbs S- gegeben hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jbs S- bei 44,16, was über dem Branchendurchschnitt von 38,25 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Jbs S- derzeit +5,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie sogar +23,94 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen über Jbs S- veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Jbs S-, weshalb insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt.