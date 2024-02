JBG Smith Properties ist zurück!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen JBG SMITH Properties diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und kommt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmungslage der Anleger kontinuierlich verbessert, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung findet. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der JBG SMITH Properties-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der JBG SMITH Properties als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 11,02, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 47,58 liegt und somit als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis des Relative Strength-Index.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt JBG SMITH Properties insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Schlecht" eingestuft wurde. Keine neuen Analystenupdates liegen aus dem letzten Monat vor, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für JBG SMITH Properties führt.