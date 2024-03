JBG Smith Properties Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich JBG SMITH Properties. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Meinungen zu der Aktie geäußert, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 mal eine positive Bewertung, 0 mal eine neutrale Bewertung und 1 mal eine negative Bewertung für JBG SMITH Properties abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher aus institutioneller Sicht das Rating "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel liegt bei 0 USD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für JBG SMITH Properties zeigt momentan keine überkauften oder überverkauften Werte an. Sowohl der 7-Tage-RSI (59,84 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (42,83 Punkte) werden als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, der Analystenbewertung und dem Relative Strength Index.