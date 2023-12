JBG Smith Properties Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die langfristige Meinung von Analysten zur JBG SMITH Properties-Aktie wird als "Schlecht" eingestuft. Von insgesamt 1 Bewertung liegen keine positiven oder neutralen Einschätzungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 0 USD, was auf eine potenzielle Performance von -100 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 17,2 USD hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während unsere Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um JBG SMITH Properties gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Dies spiegelt sich sowohl in der Stimmung in den sozialen Medien als auch in der Anzahl der Beiträge wider, die als neutral bewertet werden.

Die Dynamik des Aktienkurses wird mittels des Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 79,1, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beläuft sich auf 26,61, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der JBG SMITH Properties-Aktie von 17,2 USD eine positive Entwicklung von 16,06 Prozent im Vergleich zum GD200 (14,82 USD) aufweist, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 steht bei 14,56 USD, was einen positiven Abstand von 18,13 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die JBG SMITH Properties-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die langfristige Analystenmeinung, ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz sowie ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Relative Strength-Index. In der technischen Analyse wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

