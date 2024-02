JBG Smith Properties Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei JBG SMITH Properties nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält JBG SMITH Properties daher ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der JBG SMITH Properties liegt derzeit bei 15,29 USD. Der Aktienkurs selbst schloss bei 16,16 USD, was einem Abstand von +5,69 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 16,78 USD weist die Aktie eine Differenz von -3,69 Prozent auf. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Langfristig betrachtet, stufen Analysten die Aktie der JBG SMITH Properties als "Schlecht" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 0 Bewertungen positiv, 0 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 0 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,16 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über JBG SMITH Properties diskutiert. An 12 Tagen überwog eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt positiv bewertet.