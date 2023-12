JBCC Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jbcc-Aktie liegt bei 21,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Jbcc-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 2611,76 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3665 JPY) um +40,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3189,88 JPY, was einer Abweichung von +14,89 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Jbcc eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich als neutral bewertet. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Jbcc-Aktie auf der Basis des RSI und der technischen Analyse, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung neutral sind.