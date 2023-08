JA Solar liefert Module für das erste netzgekoppelte n-Typ Projekt Südkoreas

Peking (ots/PRNewswire) -Als Branchenführer in der Ära der n-Typ Produkte lieferte JA Solar kürzlich 3 MW an n-Typ Modulen für das Photovoltaik (PV) Kraftwerksprojekt Atae/Taejun/Yueun in Jindo-gun, Jeollanam-do, Südkorea. Das Projekt wurde im Mai dieses Jahres erfolgreich an das Netz angeschlossen und ist damit das erste netzgekoppelte n-Typ Projekt in Südkorea. Seit der Inbetriebnahme wurde die hervorragende Leistung der Anlage bei der Stromerzeugung hoch gelobt.JA Solar trat 2011 erstmals in den südkoreanischen Markt ein und gründete 2018 eine Niederlassung in Seoul. Mit seinen hocheffizienten Produkten und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen hat das Unternehmen eine kontinuierliche Präsenz auf dem lokalen Photovoltaikmarkt aufrechterhalten und Module für das größte Wind-Solar-Hybridprojekt Südkoreas, das größte bifaziale PERC PV-Stromprojekt und mehr bereitgestellt. Die DeepBlue 3.0-Serie von JA Solar war eine der ersten ihrer Art, die mit der KS Zertifizierung und dem Status „Highly Durable Eco-friendly Solar Module" ausgezeichnet wurde, was die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Produkte des Unternehmens auf dem lokalen Markt demonstrierte. In Zukunft wird JA Solar seine Produkt- und Technologievorteile weiter nutzen, um Kunden besser lokalisierte Dienstleistungen anzubieten und die Entwicklung des südkoreanischen Photovoltaik-Marktes zu fördern.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2185871/JA_Solar_Supplies_Modules_for_South_Korea_s_First_n_Type_Grid_Connected_Project.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-liefert-module-fur-das-erste-netzgekoppelte-n-typ-projekt-sudkoreas-301912231.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888* 1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell