JA Solar erhält AAA-Rating im PV ModuleTech-Bankability-Bericht

Peking (ots/PRNewswire) -JA Solar wurde im PV ModuleTech Bankability Report von PV Tech für Q1 2023 erneut in die höchste AAA-Kategorie eingestuft, was die robuste Gesamtstärke des Unternehmens unterstreicht.Der PV Tech-Bericht basiert auf einer umfassenden Analyse der Leistung eines Herstellers in den Bereichen Absatz, Produktionskapazität, Technologie und Finanzlage, wobei das Unternehmen in jedem dieser Bereiche eine hohe Bewertung erzielt.Laut Jahresbericht 2022 belief sich der Gesamtumsatz von JA Solar auf 72,989 Mrd. CNY, was einem Anstieg von 76,72 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn lag bei 5,533 Mrd. CNY, was einem Anstieg von 171,4 % gegenüber 2021 entspricht.Bis Ende 2022 wurden dem Unternehmen 1.260 unabhängig entwickelte Patente erteilt. Das Unternehmen ist weithin als einer der wichtigsten Akteure der Branche anerkannt und gehört seit mehreren Jahren zu den Fortune China 500, den Top 500 der chinesischen Privatunternehmen und den globalen Top 500 der neuen Energieunternehmen. Zwischen 2014 und 2022 wurde JA Solar von PVEL, einer der weltweit führenden unabhängigen PV-Prüforganisationen, nicht weniger als sieben Mal als „Top Performer" eingestuft.JA Solar verfolgt eine globale Strategie mit mehreren Produktionsstätten auf der ganzen Welt und 13 ausländischen Vertriebsunternehmen. Das Vertriebs- und Servicenetzwerk des Unternehmens erstreckt sich mittlerweile auf 135 Länder und Regionen weltweit.Bis Ende 2022 erreichte die kumulierte weltweite Liefermenge von JA Solar 128 GW, wobei rund 60 % der Gesamtliefermenge auf das Ausland entfielen. Das Unternehmen hat seine vertikal integrierte Industriekette weiter gestärkt und einen langfristigen Plan zum Aufbau von Produktionskapazitäten und zur Verbesserung der Lieferkette in den wichtigsten PV-Märkten der Welt formuliert, um so die globale Strategie des Unternehmens stetig voranzutreiben und den Kunden verbesserte Dienstleistungen zu bieten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2057684/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-erhalt-aaa-rating-im-pv-moduletech-bankability-bericht-301801831.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell