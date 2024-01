JA Solar behält die höchste AAA-Bewertung in der PV ModuleTech-Bankability-Rangliste

Beijing (ots/PRNewswire) -JA Solar hat sein AAA-Ranking im neuesten PV ModuleTech-Bankability-Bericht für das vierte Quartal 2023 beibehalten, was den Status des Unternehmens in Bereichen wie Herstellung, Lieferungen, Kapazitäts- und Technologieauslegung und finanzielle Leistung widerspiegelt.Das Unternehmen hat sich seit langem dem Produktdesignkonzept „maßgeschneidert zur Steigerung des Kundenwerts" verschrieben und konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte für den globalen Markt durch PV-Produkte mit niedrigeren Stromgestehungskosten (LCOE) und Systembilanzkosten (BOS).Um die Marktnachfrage nach hocheffizienten n-Typ-Produkten zu befriedigen, brachte JA Solar im Jahr 2023 seine hocheffiziente n-Typ-Modulserie DeepBlue 4.0 Pro auf den Markt, die auf rechteckigen Wafern von 182 mm*199 mm basiert. Das Flaggschiffmodul mit 2465 mm*1134 mm (72 Zellen) hat eine Ausgangsleistung von bis zu 635 W bei einem Wirkungsgrad von 22,8 % und ist damit das leistungsstärkste Produkt unter den derzeit auf dem Markt befindlichen Modulen der Serie 182. Im Januar 2024 brachte das Unternehmen die Serien „SkyBlue" und „OceanBlue" auf den Markt, die speziell für den Einsatz im Meer entwickelt wurden. Die Serie übernimmt die hohe Leistung, den hohen Wirkungsgrad, die hohe Stromerzeugung und die hohe Zuverlässigkeit des DeepBlue 4.0 Pro und bietet darüber hinaus zusätzliche Vorteile wie Beständigkeit gegen Salzsprühnebel, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Hotspots, was zu einer erhöhten Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den rauen Wetterbedingungen führt, die häufig in Meeresumgebungen anzutreffen sind.JA Solar wurde von EUPD Research in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Lateinamerika, Südostasien und Afrika durchgängig als Top-PV-Marke anerkannt und erhielt von PVEL die Auszeichnung „Top Performer" und von RETC die Auszeichnung „Overall Highest Achiever" in acht bzw. vier aufeinanderfolgenden Jahren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2327375/JA_Solar_maintains_highest_AAA_rating_in_PV_ModuleTech_bankability_rankings.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ja-solar-behalt-die-hochste-aaa-bewertung-in-der-pv-moduletech-bankability-rangliste-302045620.htmlPressekontakt:Oriana Zhang,86-1063611888*1697,zhangbobo@jasolar.comOriginal-Content von: JA Solar Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell