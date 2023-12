Izuoten Resort Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Izu Shaboten Resort wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von harten und weichen Faktoren. Die Kommentare und Befunde in sozialen Medien waren neutral, und die Diskussionen in den letzten Tagen waren ebenfalls vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Internet-Kommunikation hat in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung gegenüber Izu Shaboten Resort gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 318,75 JPY liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Allerdings liegt der Aktienkurs mit 411 JPY um +28,94 Prozent über diesem Wert, während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 467,28 JPY liegt, was einer Differenz von -12,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten 25 Handelstagen zeigt sich jedoch eine weniger volatile Situation, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie von Izu Shaboten Resort.