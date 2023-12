Izuoten Resort Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Izu Shaboten Resort betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um Izu Shaboten Resort in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Stimmungsänderung im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass die Aktie von Izu Shaboten Resort bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage, während die kurzfristigere Analysebasis zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Izu Shaboten Resort für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.