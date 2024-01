Izuoten Resort Aktie: War das schon alles?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Izu Shaboten Resort war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 23,29, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage (RSI25) liegt bei 61,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Izu Shaboten Resort bei 330,54 JPY, während der aktuelle Kurs bei 462 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +39,77 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 465,84 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".