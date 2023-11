Izumi Aktie: Es gibt was neues!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Izumi-Aktie ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder auffällig hoch noch niedrig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Izumi-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Izumi-Aktie mit 3605 JPY aktuell 5,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +4,7 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu Izumi gab, weder in den sozialen Medien noch auf dem Meinungsmarkt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Izumi-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,23) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Izumi-Aktie sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse und dem RSI.