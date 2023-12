Izotropic Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Izotropic-Aktie zeigt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,26 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,105 CAD liegt, was eine Abweichung von -59,62 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,16 CAD über dem aktuellen Kurs von 0,105 CAD, was einer Abweichung von -34,38 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 88, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist, was eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Der RSI der letzten 25 Tage liegt hingegen bei 61,7, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Izotropic nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich überwiegend positive Stimmung in sozialen Netzwerken, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Izotropic wird auch als negativ bewertet, basierend auf der unterdurchschnittlichen Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und einer negativen Änderung der Stimmungsrate.

Insgesamt erhält die Aktie von Izotropic sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.