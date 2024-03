Ixico Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Ixico-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 15,63 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,25 GBP weicht somit um -53,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 10,35 GBP für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,95 Prozent), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Ixico-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -66,33 Prozent erzielt, was 42,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -23,92 Prozent, wobei Ixico aktuell 42,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ixico festgestellt wurde. Sowohl die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien als auch die Anzahl der Beiträge blieben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ixico bei 83,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 309,54 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.