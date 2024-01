Ixico Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Ixico-Aktie wird aufgrund ihrer Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent als unrentables Investment eingestuft. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 18,18 GBP für den Schlusskurs der Ixico-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,75 GBP, was einem Unterschied von -29,87 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zu dem 50-Tages-Durchschnitt von 14,16 GBP liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,96 Prozent darunter. Die Aktie erhält daher auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 83 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 83,46 Euro für jeden Euro Gewinn von Ixico zahlt, was 67 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dieses unterbewerteten KGV wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ixico liegt bei 60,87, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 71, was als überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Ixico-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".