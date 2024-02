Ixico Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Ixico-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,64 GBP verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,25 GBP, was einem Unterschied von -44,41 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 12,21 GBP liegt der letzte Schlusskurs mit -24,24 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ixico-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie von Ixico bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von Ixico liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hat die Ixico-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,32 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -32,65 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 33,61 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.