Iwatsuka Confectionery Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Iwatsuka Confectionery-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 46,67 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Iwatsuka Confectionery-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5030,2 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 5090 JPY weicht um +1,19 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5007,5 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +1,65 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Iwatsuka Confectionery-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Iwatsuka Confectionery-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. So bleibt die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls neutral bewertet.