Iwatsuka Confectionery Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Iwatsuka Confectionery wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5029,1 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5050 JPY) um +0,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5005,5 JPY, was einer Abweichung des Aktienkurses von +0,89 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Iwatsuka Confectionery-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 52, während der RSI der letzten 25 Tage bei 47,95 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der RSIs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Iwatsuka Confectionery in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie in verschiedenen Analysebereichen.