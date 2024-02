Iwatsuka Confectionery Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Iwatsuka Confectionery-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 5019,65 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5040 JPY, was einem Unterschied von +0,41 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4999,3 JPY zeigt einen ähnlichen Trend mit einem Unterschied von +0,81 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Iwatsuka Confectionery-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die langfristige Diskussion im Netz über die Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten normal, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und resultiert daher ebenfalls in einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Iwatsuka Confectionery-Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Iwatsuka Confectionery ergibt für den RSI7 einen Wert von 62,5 und für den RSI25 einen Wert von 51,47. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und Einstufung. Somit erhält die Aktie ein Gesamtranking von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Iwatsuka Confectionery eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.