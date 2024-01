Iwatsuka Confectionery Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Iwatsuka Confectionery-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4984,15 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5020 JPY, was einem Unterschied von +0,72 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4993,3 JPY zeigt einen ähnlichen Trend mit einem Unterschied von +0,53 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Iwatsuka Confectionery-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 37,33, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 48 aufweist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung unter den Anlegern wird auch berücksichtigt, da diese weiche Faktoren ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen können. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Einschätzung, und auch die Diskussionen der Nutzer waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher erhält die Iwatsuka Confectionery-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Iwatsuka Confectionery-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Anlegerstimmung und des Buzz.