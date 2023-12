Iveda Solutions Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Iveda war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen zu diesem Thema. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität in Bezug auf Iveda ergaben keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat im Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Iveda liegt bei 59,09, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,16 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal eine positive Einschätzung für Iveda abgegeben und keine negative Einschätzung. Langfristig wird dem Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite ausgestellt. Des Weiteren erwarten die Analysten eine positive Kursentwicklung von 347,76 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 3 USD an, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.