Iveda Solutions Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Iveda als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Iveda-Aktie beträgt der Wert für den RSI7 91,3, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der Wert für den RSI25 beträgt 43,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Iveda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,85 USD. Der letzte Schlusskurs (0,71 USD) weicht um -16,47 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,73 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,74 Prozent). Daher ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Iveda-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Iveda festgestellt werden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammenfassend erhält Iveda für diese Stufe daher ein "Gut".

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Iveda-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Iveda vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 3 USD festgelegt, was einer Performance von 322,54 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.