Iveda Solutions Aktie: Ruhig bleiben!

Die Iveda-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Kennzahlen analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,98 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs von 0,62 USD liegt 36,73 Prozent unter dieser Linie. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 0,69 USD schlecht ab, da sie einen Abstand von -10,14 Prozent aufweist.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser beträgt für die Iveda-Aktie in den letzten 7 Tagen 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Die RSI-Analyse der letzten 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 60,49 liegt.

Bei der Betrachtung der Stimmung unter den Anlegern zeigt sich, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt die Iveda-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was ein Aufwärtspotential von 383,87 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der RSI-Betrachtung, der Stimmung der Anleger und den Analysteneinschätzungen ein Gesamtbefund von "Neutral" bis "Gut" für die Iveda-Aktie.