Iveda Solutions Aktie: Keine Angst!

In den letzten beiden Wochen wurde die Iveda-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dieses Fazit zieht unsere Redaktion aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt betrachtet, erscheint die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht", und dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Von Analysten wird die Iveda-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Iveda. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (3 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 328,57 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,7 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Iveda also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg kann die Iveda-Aktie im Hinblick auf die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für diesen Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Iveda heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass Iveda weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Iveda weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Zusammen erhält das Iveda-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.